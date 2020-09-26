أندريا بيلوتي منح التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة الحادية عشرة، وفي الدقيقة الثالثة عشرة تمكن اليخاندرو غوميز من التعديل، ليضيف بعدها زميله لويس موريـيل الهدف الثاني في الدقيقة الحادية والعشرين، وعند الدقيقة الثانية والأربعين سجل هانز هاتيـبور الهدف الثالث، قبل أن يقلص بعدها بدقيقة واحدة أندريا بيلوتي النتيجة بتسجيله الثاني لتورينو ، وفي الدقيقة الرابعة والخمسين أضاف مارتن دي رون الهدف الرابع لأتالانتا ..

