وبعد خمسة انتصارات متتالية قبل توقف الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بينها اثنان على فالنسيا الإسباني في ثمن نهائي دوري الأبطال، واصل ممثل مدينة برغامو مسلسل انتصاراته بعد الاستئناف بتحقيقه فوزاً رابعاً توالياً.

ويدين فريق المدرب جان بييرو غاسبيريني بفوزه وتعزيز السجل الهجومي الأفضل في تاريخه (82 هدفاً)، إلى الكرواتي ماريو بازاليتش والألماني روبن غوزنس اللذين سجل كلّ منهما هدفاً في مستهل الشوط الثاني.

وأصبح فريق المدرب جينارو غاتوزو متخلفاً في المركز السادس بفارق 15 نقطة عن أتالانتا صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى المسابقة القارية.

كما ابتعد أتالانتا عن روما الخامس بفارق 12 نقطة قبل لقاء الأخير مع أودينيزي الخميس.

وعلى الرغم من بعض الفرص للفريقين، عجز أيّ منهما من الوصول إلى الشباك في الدقائق الـ45 الأولى التي شهدت اضطرار غاتوزو لإجراء تبديل مبكر بسبب إصابة الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا في رأسه، تاركاً مكانه لأليكس ميريت بعدما أمضى قرابة خمس دقائق على أرضية الملعب لتلقي العلاج (30).

لكن أصحاب الأرض استهلوا الشوط الثاني بأفضل طريقة إذ افتتحوا التسجيل بعد أقل من دقيقتين إثر خطأ دفاعي في إبعاد الكرة من منطقة الجزاء، فوصلت إلى المتخصص في التمريرات الحاسمة أليخاندرو غوميز المتوغل على الجهة اليمنى، فلعبها عرضية لتصل إلى بازاليتش الذي حولها برأسه في الشباك (47).

ولم ينتظر أتالانتا طويلاً لإضافة الثاني في الدقيقة 55 عبر غوزنس الذي وصلته الكرة على الجهة اليسرى بعد تسديدة فاشلة لزميله البرازيلي رافايل تولوي، فتابعها في الشباك ومهدّ الطريق أمام فريقه لتحقيق فوزه الثامن عشر لهذا الموسم.

