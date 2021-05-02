أتالانتا في مواجهة صعبة أمام ساسولو من قبل beIN SPORTS May 2, 2021 11:05 1:08 دقيقة يسعى أتالانتا لمواصلة نتائجه المميزة في الدوري الإيطالي وذلك عندما ينزل ضيفاً على ساسولو اليوم الأحد في الجولة 34. تقارير إخبارية أتالانتا الدوري الإيطالي ساسولو -آخر الفيديوهات 3:08 دقيقة مباراة فالنسيا وبرشلونة – التغطية الخاصة 1:08 دقيقة أتالانتا في مواجهة صعبة أمام ساسولو 3:55 دقيقة مباراة مانشستر يونايتد وليفربول – التغطية الخاصة 1:31 دقيقة المحمدي لاعب أستون فيلا في حديث خاص لـ beIN SPORTS 0:57 دقيقة ميليتاو: قدّمنا مباراة جيدة توّجناها بالفوز 0:37 دقيقة المغربي حكيمي يدخل تاريخ "إنتر" من أوسع أبوابه 3:19 دقيقة ريال يهزم أوساسونا ويبقي على آمال انتزاع الصدارة 0:44 دقيقة غوارديولا راض عن أداء سيتي أمام كريستال بالاس 3:48 دقيقة تشيلسي يتخطى فولهام ويعزّز موقعه في المركز الرابع 3:19 دقيقة إنتر على أعتاب التتويج عقب فوزه الصريح على كروتوني