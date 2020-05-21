آخر أخبار ومستجدات الدوري الإيطالي من قبل beIN SPORTS May 21, 2020 23:36 3:12 دقيقة أكّد مراسل قنوات "beIN SPORTS" في إيطاليا حسين ياسين أنه لا حلّ غير التفاوض أمام المعنيين بعودة الـ"كالتشيو" في أزمة خلاص أجور اللاعبين التي طفت مؤخراً على السطح. الدوري الإيطالي -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة شالكه يخسر جهود توديبو وحارث 1:53 دقيقة هاجس كورونا وعودة التدريبات في الدوري الإنكليزي 3:13 دقيقة ماذا في عقد مارتينيز الجديد مع منتحب بلجيكا؟ 1:14 دقيقة زيدان يؤكد جاهزية فريقه ذهنياً وبدنياً 1:11 دقيقة باخ يتحدث عن مصير الأولمبياد 0:36 دقيقة تشيلسي يسمح لكانتي بالتغيب عن التدريبات 3:06 دقيقة ما هي آخر أخبار عودة الدوري الإيطالي؟ 0:35 دقيقة تشيلسي يجدد عقدي جيرو وكاباييرو 1:06 دقيقة مونديال 2022 سيكون "في متناول الجميع" 0:53 دقيقة أدوريز يعلن اعتزاله