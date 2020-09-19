آخر أخبار انضمام سواريز ودجيكو إلى يوفنتوس؟ من قبل beIN SPORTS September 19, 2020 19:43 1:46 دقيقة يبدو أن اتفاقَ يوفنتوس مع نجم برشلونة لويس سواريز لن يتم قريباً في المقابل ينتظر أبطال إيطاليا مهاجم روما البوسني إيدين دجيكو للانضمام إلى كتيبة "بيرلو". تقارير إخبارية لويس سواريز آندريا بيرلو كريستيانو رونالدو يوفنتوس الدوري الإيطالي يوفنتوس الإيطالي إيدين دجيكو -آخر الفيديوهات 1:05 دقيقة فيورنتينا يقتنص فوزاً مميزاً من أمام تورينو 4:23 دقيقة كريستال بالاس يفاجئ مانشستر يونايتد 3:09 دقيقة "سبيتار" يساهم في عودة مباريات دوري أبطال آسيا 1:46 دقيقة آخر أخبار انضمام سواريز ودجيكو إلى يوفنتوس؟ 0:38 دقيقة الليغا تعود لإقامة المواجهات يومي الجمعة والإثنين 0:30 دقيقة كارديف سيتي ينتصر على نوتنغهام فورست 4:43 دقيقة ليدز يواصل بدايته المثيرة 0:44 دقيقة فياريال يحقق فوزه الأول بقيادة إيمري 1:38 دقيقة دجوكوفيتش وهاليب الى نصف نهائي روما 5:43 دقيقة خاميس وليوين يقودان إيفرتون للفوز على وست بروميتش