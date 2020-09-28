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14 حالة إيجابية بفيروس كورونا في صفوف جنوى

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أعلن نادي جنوى الايطالي عن إصابة 14 من لاعبيه والعاملين فيه بفيروس كورونا المستجد في الوقت الذي أعلن جاره في المدينة الواحدة سمبدوريا إصابة اللاعب القادم الى صفوفه قريبا السنغالي كيتا بالديه أيضاً.

Reuters

وقال جنوى في بيان رسمي الاثنين "بعد الفحوصات التي اجريت اليوم، ارتفع عدد المصابين الى 14 بين لاعبين وعاملين في النادي".

وغاب حارس مرمى جنوى ماتيا بيران ولاعب الوسط لاس شون عن المباراة التي خسرها الفريق أمام نابولي 0-6 في الدوري المحلي نهاية الأسبوع بسبب الاصابة بكورونا، قبل أن يتبين اصابة 12 فرداً جديداً من النادي بعد المباراة.

وأضاف البيان "قام النادي بتفعيل جميع الاجراءات المطلوبة بحسب البروتوكول الصحي وأعلم السلطات المعنية بذلك. سنعطي تفاصيل إضافية على تطور الوضع تباعا".

في المقابل، أعلن نادي سمبدوريا أن لاعب موناكو الفرنسي بالديه الذي سينتقل الى صفوفه، مصاب بـ"كوفيد-19" بعد خضوعه للفحص الطبي الروتيني اليوم.

وقال سمبدوريا في بيان "نستطيع التأكيد بأن بالده لم يخالط احداً من المجموعة الاحترافية وهو موجود في الحجر حالياً".

جنوى الدوري الإيطالي سمبدوريا فيروس كورونا
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