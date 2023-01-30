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الدوري الإيطالي

يوفنتوس يعلن تعرض مهاجمه ميليك لإصابة عضلية

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أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي تعرض مهاجمه البولندي أركاديوش ميليك لإصابة عضلية ستبعده عن الملاعب، على أن يتم إعادة تقييم الموقف لحالة اللاعب بعد أسبوعين.

AFP

وخاض ميليك مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي هذا الموسم 17 مباراة أحرز خلاها 6 أهداف ومنح تمريرة حاسمة وحيدة.

أركاديوش ميليك يوفنتوس الدوري الإيطالي
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