يوفنتوس يعلن تعرض مهاجمه ميليك لإصابة عضلية من قبل beIN SPORTS January 30, 2023 13:29 أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي تعرض مهاجمه البولندي أركاديوش ميليك لإصابة عضلية ستبعده عن الملاعب، على أن يتم إعادة تقييم الموقف لحالة اللاعب بعد أسبوعين. AFP وخاض ميليك مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي هذا الموسم 17 مباراة أحرز خلاها 6 أهداف ومنح تمريرة حاسمة وحيدة. أركاديوش ميليك يوفنتوس الدوري الإيطالي السابق نابولي يعبر روما ويواصل زحفه اقرأ التالي - آخر الأحداث January 30, 2023 13:29 يوفنتوس يعلن تعرض مهاجمه ميليك لإصابة عضلية January 29, 2023 23:22 نابولي يعبر روما ويواصل زحفه January 29, 2023 15:20 ميلان يواصل السقوط ومحنة يوفي تزداد January 28, 2023 20:10 إنتر إلى المركز الثاني بهدفي مارتينيس ضد كريمونيزي January 28, 2023 19:50 زانيولو يغيب عن مواجهة روما ونابولي المرتقبة January 27, 2023 20:55 بولونيا يحقق فوزاً مهماً أمام سبيتسيا January 26, 2023 20:24 المحقق الفيدرالي يمهل يوفنتوس 40 يوماً January 26, 2023 14:35 محكمة ميلانو تفتح تحقيقاً في صفقة بيع ميلان January 24, 2023 22:56 لاتسيو يسدي خدمة لنابولي بفوزه العريض على ميلان January 23, 2023 23:06 إمبولي يحرم إنتر من الوصافة