يوفنتوس يعلن تعرض مهاجمه ميليك لإصابة عضلية

من قبل beIN SPORTS January 30, 2023 13:29 أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي تعرض مهاجمه البولندي أركاديوش ميليك لإصابة عضلية ستبعده عن الملاعب، على أن يتم إعادة تقييم الموقف لحالة اللاعب بعد أسبوعين.