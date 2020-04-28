يوفنتوس يضع شرطاً للتعاقد مع بوغبا !

صعّد يوفنتوس من وتيرة مفاوضاته مع مانشستر يونايتد بغية الفوز بخدمات الدولي الفرنسي بول بوغبا الذي يبدو أن أيامه باتت معدودة في "أولد ترافورد".

بيد أن فريق "السيدة العجوز" وضع شرطاً أساسياً للاتفاق مع مانشستر يونايتد حسب بعض التقارير الإعلامية إذ يريد أن يدخل البوسني ميراليم بيانيتش أو البرازيلي دوغلاس كوستا ضمن الصفقة.

ولن تكون مهمّة "بيانكونيري" يسيرة بالمرة بما أن متوسط ميدان منتخب "الديوك" مطلوب بشدة من عدة أندية أوروبية كبيرة أبرزها ريال مدريد الإسباني الذي يدربه الفرنسي زين الدين زيدان.

يذكر أن بوغبا تقمّص ألوان يوفنتوس بين 2012 و2016 أين عاش فترة ذهبية شهدت تألقه وتقديمه لأداء رائع قبل أن ينتقل لمانشستر يونايتد.

وخاض الفرنسي (27 عاماً) 178 مباراة بزي يوفنتوس في جميع المنافسات سجل خلالها 34 هدفاً.

وتوّج بوغبا بعديد الألقاب مع "السيدة العجوز" إذ فاز بلقب الدوري الإيطالي أربع مرات (2013، 2014، 2015، 2016) وكأس إيطاليا في مناسبتين (2015 و2016) وكأس السوبر الإيطالية في مناسبتين أيضاً (2013 و2015).