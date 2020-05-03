يوفنتوس يريد بقاء ديبالا مطولا وهيغواين عاما

وارتبط اسما المهاجمين ديبالا وهيغواين مرارًا وتكرارًا بالابتعاد عن تورينو في ظل وجود كريستيانو رونالدو النجم الأبرز في فريق البيانكونيري.

وكان ديبالا تحت مجهر مانشستر يونايتد وتوتنهام العام الماضي، في حين كان هيغواين على لائحة الانتقال الدائم بعد تجربتين غير ناجحتين مع ميلان ثم تشيلسي معارا.

وسجل الأرجنتنينان 21 هدفا ليوفنتوس في جميع المسابقات هذا الموسم، لكن المدير الرياضي فابيو باراتيتشي حريص على بقائهما مع بطل إيطاليا.

ففي حديثه عن الصفقات الجديدة المحتملة بما في ذلك تلك الخاصة بكيليني وبوفون، قال باراتي لسكاي سبورت إيطاليا: "كيليني وبوفون على طريق الانجاز".

وينتهي عقدا اللاعبين المخضرمين في يونيو من العام الحالي.

"وأضاف: "بالنسبة لـ ديبالا، التوقف الحالي المؤقت (بسبب كورونا) عطل اتصالاتنا قليلاً. لكن إرادتنا هي جعله البقاء معنا لأطول فترة ممكنة."

وينتهي عقد ديبالا في عام 2022، لكن النادي كان في طور التشاور معه خلال موسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ للتمديد.

أما هيغوين، 32 سنة، فسينتهي عقده في ٣٠ يونيو ٢٠٢١، ووفقا للمدير الرياضي فيوفنتوس لن يترك مهاجم نابولي السابق يرحل باكرا.

وأضاف باراتيتشي: "غادر هيغواين (إيطاليا) وكان قلقا للغاية بشكل عام (بسبب جائحة كورونا). غونزالو فتى حساس للغاية وما حدث أثر به كثيرا."

وتابع: "نحن مرتبطون به. لقد مر بموسم استثنائي. نتمنى له أن يستمر معنا للسنة المتبقية من العقد."