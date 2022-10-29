هاتريك أوسيمهن يعزّز تحليق نابولي في الصدارة

ورفع فريق المدرب لوتشانو سباليتي رصيده إلى 32 نقطة، مقابل 26 لميلان حامل اللقب الذي يحل ضيفا على تورينو الأحد.

ورفع نابولي رصيده إلى 13 فوزاً توالياً في مختلف المسابقات وهو رقم قياسي للنادي.

وحسم الفريق الجنوبي النتيجة سريعاً مطلع المباراة بهدفين من أوسيمهن (4 و19)، قبل أن يضيف اكتشافه لهذا الموسم الجورجي الشاب خفيتشا كفاراتسخيليا الثالث قبل الاستراحة (36). وفي الشوط الثاني، عمق أوسيمهن جراح الضيوف بهدف رابع محققاً الهاتريك (77).

ولا يقتصر تحليق "بارتينوبي" على الجبهة الايطالية فقط، إذ ضمن التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تحقيقه خمسة انتصارات كاملة. يختتم دور المجموعات الثلاثاء على أرض ليفربول الإنكليزي، حيث يكفيه التعادل لضمان المركز الأول أو حتى نتيجة أفضل من تفوّقه الكبير ذهاباً على المصري محمد صلاح ورفاقه 4-1.

ويسعى نابولي إلى لقبه الثالث في تاريخه في الدوري والأول منذ 1989-1990 في عصر الأرجنتيني الساحر دييغو مارادونا، الذي وقفت الجماهير دقيقة صمت عن روحه قبل يوم من تاريخ ولادته.

وبات نابولي خصمًا صعب المنال هذا الموسم، رغم رحيل أبرز نجومه في مقدمتهم القائد لورنتسو إينسينيي، لاعب الوسط الإسباني فابيان رويس، قطب الدفاع السنغالي خاليدو كوليبالي، الجناح البلجيكي دريس مرتنس وحارس المرمى الكولومبي دافيد أوسبينا.



وأكمل ساسوولو الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين بعد طرد الفرنسي الشاب أرمان لوريينتيه (84).

