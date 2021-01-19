نيكولا مدرباً لتورينو خلفاً لجامباولو



وكان التعاقد مع ابن الـ47 متوقعاً بعدما أفادت وسائل الإعلام المحلية أنّه كان حاضراً في تمارين الفريق بعد ظهر الإثنين، ليعود بذلك إلى النادي الذي دافع عن ألوانه كلاعب موسم 2005-2006 حين كان تورينو في الدرجة الثانية، وساهم بهدفه في الملحق الفاصل بعودته إلى دوري الأضواء.

وفي بيانه عن التعاقد مع نيكولا، عاد تورينو إلى ما حققه لاعبه السابق: "من أداء لا ينسى مع كروتوني خلال موسم 2016 - 2017، حيث حق إنجازاً مذهلاً بقيادته إلى حصد 20 نقطة في المراحل التسع الأخيرة ما سمح لنادي كالابريا بالبقاء في دوري النخبة".

وسيكون نيكولا الذي بدأ مهامه التدريبية عام 2010 وأشرف منذ حينها على باري وكروتوني وأودينيزي وجنوى الذي أقاله من منصبه الصيف الماضي بعد ثمانية أشهر فقط على تعيينه، أمام مهمة تكرار ما حققه في موسم 2016 - 2017 لأن تورينو متواجد حالياً في منطقة الخطر.

واتخذ النادي الإثنين قرار التخلي عن جامباولو بعد التعادل في عطلة نهاية الأسبوع المنصرم مع سبيتسيا صفر-صفر في الدوري الإيطالي، ما أبقاه مهدداً بالهبوط في المركز الثامن عشر.

