نابولي يهزم إنتر المنقوص

ورفع نابولي رصيده إلى 86 نقطة في المركز الأول.

دخل إنتر المباراة منتشياً من بلوغه نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ تتويجه باللقب عام 2010، وذلك بعد تخطيه جاره ميلان ذهاباً وإياباً.

وأجرى مدرب إنتر تعديلات كثيرة عل التشكيلة الأساسية التي خاضت المواجهة القارية، فأراح المهاجمين البوسني إدين دجيكو والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز وأشرك بدلاً منهما البلجيكي روميلو لوكاكو والارجنتيني خواكين كوريا.

وكانت نقطة التحول في المباراة طرد لاعب إنتر روبرتو غاليارديني في الدقيقة 38.

واستغل نابولي النقص العددي في صفوف منافسه ليفتتح التسجيل عبر الكاميروني اندريه فرانك زامبو انغيسا (67).

بعدها أخرج مدرب نابولي لوتشانو سباليتي هداف الفريق النيجيري فيكتور اوسيمهن في خطوة لم يحبذها هداف الدوري المحلي.

وبعد أن أدرك لوكاكو التعادل لإنتر (82) رد نابولي بهدفين متأخرين الاول بتسديدة صاروخية لمدافعه جوفاني دي لورنتسو (85) والثاني عن طريق البديل جانلوكا غايتانو (90+4).

ويملك إنتر ثلاث مباريات قبل مواجهة مانشستر سيتي في نهائي دوري الابطال في العاشر من حزيران/يونيو المقبل على ملعب اتاتورك في اسطنبول من بينها نهائي كأس ايطاليا ضد فيورنتينا في 24 الحالي.

وانتهت مواجهة تورينو وضيفه فيورنتينا بالتعادل 1-1.





