نابولي ينهي موسمه بخسارة هامشية على أرض بولونيا

وكانت المباراة هامشية بين الفريقين، بعدما ضمن الفريق الجنوبي الوصافة والمشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وبولونيا بقاءه بين الكبار.

وكان نابولي الطرف الأفضل في المباراة لكن شباكه استقلبت هدفين من هجمتين مرتدتين في الشوط الأول عبر الباراغوياني فيديريكو سانتاندر (43) والدولي السويسري بيليريم دزيمايلي (45).

وانتفض نابولي مطلع الشوط الثاني ونجح في تقليص الفارق عبر مدافعه الدولي الجزائري فوزي غلام (59) ومهاجمه الدولي البلجيكي دريس مرتنز (77)، لكن بولونيا خطف هدف الفوز في الدقيقة 88 عبر سانتاندر.

وصعد بولونيا إلى المركز العاشر وهو مركز لم يكن متوقعاً عندما استلم الصربي سينيسا ميهايلوفيتش الدفة الفنية للفريق خلفاً لفيليبو إينزاغي في شباط/فبراير الماضي حيث كان الفريق في المركز الثامن عشر المؤدي إلى الدرجة الثانية.

وحقق بولونيا الذي كان يملك فوزين فقط حتى المرحلة الحادية والعشرين، 9 انتصارات في 17 مرحلة بقيادة ميهايلوفيتش وضمن بقاءه.

وفي مباراة ثانية هامشية أيضاً بين الهابطين إلى الدرجة الثانية، تعادل فروزينوني صاحب المركز التاسع عشر قبل الأخير مع ضيفه كييفو الأخير 0-0.

وتختتم المرحلة الأحد بلقاءات تورينو مع لاتسيو، وسمبدوريا مع يوفنتوس، وأتالانتا مع ساسوولو، وإنتر ميلان مع إمبولي، وفيورنتينا مع جنوى، وسبال مع ميلان، وكالياري مع أودينيزي، وروما مع بارما.