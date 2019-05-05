نابولي يفوز على كالياري بعد أكثر من 100 دقيقة

وتقدم كالياري بالدقيقة 63 عن طريق ليوناردو بافوليتي، لكن نابولي عادل عبر البلجيكي درايس ميرتينز 85، ثم سجل لورنزو إنسيني هدف الفوز من ركلة جزاء 90+8 وذلك بعد عودة الحكم للتأكد من صحة لمسة اليد على فابريتسيو كاتشياتوري في الفار.

وطرد المولدوفي أرتور لونيتا لاعب كالياري في الدقيقة 90+7، لاعتراضه على ركلة الجزاء. وأعطى الحكم 11 دقيقة إضافية على الدقائق التسعين.

ورفع مرتينز رصيده في الدوري هذا الموسم الى 14 هدفاً، ليصبح رصيده بقميص النادي الجنوبي 82 هدفاً في "سيري آ"، ما سمح له بالتقدم على أسطورة النادي الأرجنتيني دييغو مارادونا في المركز الثالث على لائحة أفضل الهدافين في تاريخ نابولي خلف اتيلا سالوسترو (106) والسلوفاكي ماريك هامسيك (100 هدفاً) الذي يتصدر اللائحة بالمجمل (121 في جميع المسابقات مقابل 115 لمارادونا و107 لسالوسترو ومرتنز).

وصار رصيد نابولي المستقر في المركز الثاني 73 نقطة، مقابل تجمد رصيد كالياري عند النقطة 40 في المركز الثاني العشر.

وأسدى جنوى خدمة كبيرة لأتالانتا الرابع بإجباره ضيفه روما الخامس على التعادل 1-1، ما سمح لرجال غاسبيريني في الابتعاد عن ممثل العاصمة بفارق 3 نقاط.

وبعدما بدا في طريقه الى فوزه الثاني توالياً والرابع في المراحل الخمس الأخيرة بتقدمه بهدف لستيفان الشعراوي في الدقيقة 82، كاد روما أن يعود من جنوى بهزيمة مكلفة جداً بعد أن أدرك الأرجنتيني كريستيان روميرو التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع، ثم حصول صاحب الأرض على ركلة جزاء تسبب بها الحارس أنتونيو ميرانتي، لكن الأخير عوض الهفوة بوقوفه في وجه الباراغوياني أنتونيو سانابريا (6+90).