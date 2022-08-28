نابولي يعود للصدارة وأتالانتا يلتحق بفرق المقدّمة

وبهذا التعادل، ارتقى نابولي إلى الصدارة مجدداً مع سبع نقاط، على غرار ميلان ولاتسيو وتورينو وروما، فيما بقي فيورنتينا في المركز التاسع مع خمس نقاط.

وفي المباراة الثانية، أحرز الهولندي تون كوبماينرز هدف المباراة الوحيد في الشوط الثاني (50)، بتسديدة يسارية قوية بعد تمريرة متقنة من مواطنه مارتن دي رون.

وبهذا الفوز على ملعب "ستاديو بينتيغودي"، ارتقى فريق المدرّب جان بييرو غاسبيريني الذي لم يخسر بعد، إلى المركز الثالث بسبع نقاط على غرار ميلان ولاتسيو وتورينو وروما.

في المقابل، حقق ساليرنيتانا فوزه الأول هذا الموسم بنتيجة مذهلة على سمبدوريا 4-صفر.

وتناوب على تسجيل رباعية ساليرنيتانا السنغالي بولايي ديا (7)، فيديريكو بوناتسولي (16)، الهولندي توني فيلهينا (50)، والنروجي إريك بوتهايم (76).

ورفع ساليرنيتانا رصيده إلى أربع نقاط في المركز العاشر، فيما بقي سمبدوريا في المركز السابع عشر مع نقطة يتيمة.

وتعادل ليتشي مع ضيفه إمبولي 1-1.

