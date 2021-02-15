نابولي يخسر خدمات أوسبينا ولوزانو

وقال نابولي في بيان "بدأ اللاعبان عملية إعادة التأهيل".

وتعرض أوسبينا (32 عاماً) للاصابة بشد في عضلة الفخذ اليمنى خلال فترة الإحماء استعدادا لاستضافة يوفنتوس (1-صفر) السبت في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري، حيث أشرك مدربه جينارو غاتوزو أليكس ميريت مكانه وأبلى البلاء الحسن.

ومن المرجح أن يغيب أوسبينا عن الملاعب لمدة أسبوعين.

من جهته، تعرض لوسانو (25 عاماً) الى تمزق عضلي في فخذه الايمن في الدقائق الاخيرة من المباراة ذاتها.

وذكرت تقارير إعلامية إيطالية أن لوسانو الذي سجل 13 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم، قد يغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع.

وسيغيب الثنائي عن ذهاب الدور الثاني لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" ضد غرناطة الاسباني الخميس، ومواجهة أتالانتا الأحد المقبل في الدوري المحلي.