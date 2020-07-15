ميلان يفعّل خيار التعاقد مع الدنماركي كاير

والتحق كاير (31 عاما) بصفوف النادي اللومباردي في كانون الثاني/يناير الماضي، بعقد إعارة لستة أشهر. ووقع قلب الدفاع الدنماركي عقدا مع ميلان حتى 30 حزيران/يونيو 2022، مقابل 3.5 ملايين يور.

وخاض كاير تجربة طويلة في إيطاليا، حيث أمضى النصف الأول من الموسم الحالي معارا لأتالانتا، قبل الانتقال لميلان. كما سبق له الدفاع عن ألوان ناديي روما (إعارة) وباليرمو.

وتعاقد إشبيلية مع كاير في العام 2017 آتيا من فنربغشة التركي، بعدما دافع عن ألوان ناديي ليل الفرنسي وفولفسبورغ الألماني.

ويحمل كاير شارة قيادة المنتخب الدنماركي منذ 2016، وخاض معه 95 مباراة دولية سجل فيها ثلاثة أهداف.