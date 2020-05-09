ميلان "نظيف" من فيروس كورونا

وذكر النادي اللومباردي على موقعه الإلكتروني أنه بناءً على الاختبارات الطبية التي أجريت حتى الآن على لاعبي الفريق الأول والموظفين الموجودين في ميلان، لم يكن هناك تقرير عن أي حالة إيجابية لكوفيد 19.

وأكد ميلان أن اللاعبين سيواصلون برنامجهم التدريبي الفردي في ميلانيلو، على أن يتم الانتهاء من الفحص الطبي لجميع اللاعبين الذين سيكونون متاحين للمدرب في الأيام القادمة.

وكان رئيس ميلان باولو سكاروني أبلغ الجمعة وسائل إعلام محلية إن بعض لاعبي النادي يتعافون من الإصابة بفيروس "كوفيد-19" الذي أودى بحياة أكثر من 30 ألف شخص في إيطاليا.

وجاءت تعليقات سكاروني بعد تأكيد فيورنتينا وسمبدوريا وتورينو اختبارات إيجابية لثمانية لاعبين.

وكان وزير الرياضة الإيطالي فينتشنزو سبادافورا أعرب عن أمله الخميس في استئناف التدريبات الجماعية في 18 أيار/مايو الحالي لكنه قال اليوم السبت إن الحالات الإيجابية "ليست إشارة جيدة".

وأعلن نادي نابولي اليوم أن لاعبيه سيتمكنون من بدء الحصص التدريبية الفردية في مركز تدريبات النادي يوم الأحد "بعد الانتهاء من الاختبارات التشخيصية".

ونقلت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الرياضية اليومية عن مستشفى نابولي فيديريكو الثاني الذي أشرف على إجراء فحوصات "كوفيد-19" للاعبي نابولي، قوله إن "لا أحد من لاعبي الفريق الأول جاء فحصه إيجابياً".