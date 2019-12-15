ميلان التاريخي يخفق في الاحتفال بذكرى تأسيسه

لم تكن ذكرى تأسيس ميلان التاريخي إيجابية على الفريق فاكتفى بالتعادل السلبي مع ضيفه ساساوولو الخميس ضمن المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ومرت ذكرى تأسيس ميلان الـ120 على تأسيسه مخيبة ليستمر الفريق العريق في دوامة التعثرات والإخفاقات التي تشبه تاريخهه الذهبي بشيء .

وشهدت فترة الاستراحة بين الشوطين احتفالاً مبسطاً جرى خلاله تكريم لاعبين ومدربين ساهموا في الانجازات المحلية والقارية التي حققها النادي.

ورفع ميلان رصيده إلى21 نقطة في المركز العاشر وساسوولو إلى 16 نقطة في المركز الثالث عشر.

