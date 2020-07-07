موعد وكيفية مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر على beIN SPORTS

مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر

مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان

مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان متوفرة لمشاهدي beIN SPORTS عبر الانترنت أو المشاهدة التلفزيونية بنقل مباشر وحي فقط عبر قنواتنا.

مباراة يوفنتوس وميلان تأتي ضمن الجولة 31 من الدوري الإيطالي لكرة القدم على أرض ملعب سان سيرو في ميلانو.

ويسعى ميلان، لتأمين مركز يؤهله إلى الدوري الأوروبي بشكل مباشر دون الحاجة للجوء إلى خوض مباراة مؤهلة، أما يوفي فيتطلع للاقتراب خطوة أكثر من الاحتفاظ بلقبه بطلاً للدوري الإيطالي.

موعد مباراة يوفنتوس وميلان سيكون اليوم الثلاثاء 22:45 بتوقيت مكّة المكرمة عبر beIN SPORTS HD 1. و HD4.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان في بث مباشر عبر الانترنت

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