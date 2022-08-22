مورينيو يدعم فينالدوم

وهاجم مورينيو في رسالة نشرها عبر انستغرام أيضاً "الحثالة" الذين يزعمون أن المسؤول عن إصابة فينالدوم خلال التمارين هو المهاجم الشاب الغاني فيليكس أفينا-جيان (19 عاماً).

وكتب مدرب روما "في بعض الأحيان قد تكون كرة القدم سيئة. في غضون أسبوعين فقط، أصبح جيني (فينالدوم) واحداً منا. لسوء الحظ، في حادث مؤسف للغاية تعرض لإصابة خطيرة من شأنها أن تمنعه من اللعب لفترة طويلة".

وأضاف "ليست كرة القدم فقط هي التي يمكن أن تكون قذرة في بعض الأحيان، يمكن أن يكون الناس قذرين أيضاً... أولئك الذين بدأوا الشائعات بأن شاباً رائعاً مثل فيليكس قد يكون مسؤولاً عما حدث هم حثالة حقيقية".

ودعا البرتغالي فريقه روما إلى خوض مباراته الإثنين أمام كريمونيزي ضمن منافسات المرحلة الثانية من "سيري أ" من أجل هذين اللاعبين.

وتعرض اللاعب الهولندي، البالغ 31 عاماً والذي وصل إلى العاصمة روما قبل أسبوعين معاراً من باريس سان جيرمان الفرنسي، لهذه الإصابة القاسية قبل ثلاثة أشهر من مونديال قطر، ما يثير التساؤلات حول قدرته على المشاركة مع منتخب بلاده في النهائيات.

ولم يعلن روما عن الوقت المتوقع الذي سيغيب فيه فينالدوم، ووفقاً للعديد من وسائل الإعلام المحلية من المتوقع اتخاذ قرار في غضون أيام قليلة بشأن ما إذا كانت العملية ضرورية أم لا، بعد مناقشات مع المتخصصين بين كل من النادي الإيطالي، سان جيرمان والمنتخب الهولندي.