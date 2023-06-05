مصادر صحفية.. مالك ميلان تخلى عن مالديني من قبل beIN SPORTS June 5, 2023 23:21 أكدت مصادر صحفية أن مالك ميلان جيري كاردينالي تخلى عن المدير الفني باولو مالديني والمدير الرياضي ريكي ماسارا. Reuters باولو مالديني ميلان السابق أبراهام يتعرّض لإصابة قويّة اقرأ التالي - آخر الأحداث June 5, 2023 23:21 مصادر صحفية.. مالك ميلان تخلى عن مالديني June 5, 2023 16:47 أبراهام يتعرّض لإصابة قويّة June 4, 2023 23:45 زلاتان إبراهيموفيتش يعلن اعتزاله كرة القدم June 4, 2023 21:11 نابولي يودع سباليتي بفوز ويرفع الكأس أخيرًا June 4, 2023 20:47 جماهير نابولي تحتفل بلقب السكوديتو June 3, 2023 20:21 إنتر يختتم موسمه المحلي بالفوز على تورينو June 3, 2023 18:12 إبراهيموفيتش يغادر ميلان نهاية الموسم June 3, 2023 12:12 لياو يعبّر عن سعادته بتمديد عقده مع ميلان June 2, 2023 23:26 فيورنتينا ينتصر على ساسولو June 2, 2023 20:30 الجورجي كفاراتسخيليا أفضل لاعب للموسم