مصادر صحفية.. مالك ميلان تخلى عن مالديني

من قبل beIN SPORTS June 5, 2023 23:21 أكدت مصادر صحفية أن مالك ميلان جيري كاردينالي تخلى عن المدير الفني باولو مالديني والمدير الرياضي ريكي ماسارا.