مدرب منتخب إيطاليا مانشيني يساند بيرلو

وقال مانشيني في مؤتمر صحفي قبل مباراة إيطاليا لمبارياتها ضد إيرلندا الشمالية وبلغاريا وليتوانيا في 25 و28 و31 آذار/مارس الحالي في تصفيات مونديال 2022: "إنّه يواجه بعض الصعوبات، لكنها جزء من المشوار (التدريبي)".



وأضاف مانشيني: "كل ذلك جزء من مسيرة المدرب، هناك لحظات من الفرح وأحياناً لا، بيرلو شاب، إنّه في ناد كبير، هناك لحظات صعبة ولكن عليك أن تعرف كيف تتغلب عليها".



وتلقى يوفنتوس، صاحب المركز الثالث، ضربة موجعة في سعيه إلى اللقب حيث بات يتخلف بفارق 10 نقاط عن إنتر المتصدر مع بقاء 10 مباريات لكليهما حتى نهاية الموسم.



واضطر مانشيني الخميس الماضي إلى استدعاء 38 لاعباً للمعسكر الاعدادي لبدء التصفيات المونديالية، وذلك لمواجهة الإصابات المحتملة بسبب فيروس كورونا على وجه الخصوص.



وأوضح مانشيني أنّ "جميع اللاعبين يجب أن يفكروا في أنه يمكنهم الانضمام إلى هذه المجموعة، حتى لو تم تشكيلها بالفعل، تقريباً، تمّ اختيار جميع اللاعبين الـ23 الذين سيذهبون إلى كأس أوروبا، وقد يتغير واحد أو اثنان".



