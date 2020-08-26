ماران مدرباً جديداً لجنوى

ويخلف ماران (57 عاماً) المدرب دافيدي نيكولا المقال بعد ثمانية أشهر في منصبه.

وعاش جنوى موسماً كارثياً مع ثلاثة مدربين مختلفين، بينهم لاعب وسط باريس سان جرمان السابق تياغو موتا، ليحتل المركز السابع عشر في الدوري الإيطالي منقذاً نفسه بصعوبة من الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وصنع ماران سمعته على رأس نادي كييفو فيرونا بين عامي 2014 و2018. وبقي من دون أي ناد بعد إقالته من تدريب كالياري منذ الثالث عشر من آذار/مارس 2020.

وكان جنوى فشل بالتعاقد مع فينتشنزو إيتاليانو مدرب سبيتسيا وروبرتو دافيرسا المدرب السابق لبارما.

ودرب ماران عدة أندية متوسطة في ايطاليا على غرار بريشيا وباري وفيتشنزا وكاتانيا وكييفو وكالياري.

