لوكاس ليفا يستغل فترة التوقف ويجري جراحة في الركبة

واستغل اللاعب فترة التوقف ليقوم بعملية تنظيف غضروف الركبة بواسطة المنظار في مركز طبي في العاصمة الإيطالية روما.

Na vida nós temos sempre que pensar em avançar mas as vezes uma parada estratégica te ajuda a refletir ou colocar as coisas em ordem para depois repartir.

Tive esse momento de parada para reparar algo que não… https://t.co/sW0P0FMd9Q — Lucas Leiva (@LucasLeiva87) April 5, 2020

وكتب ليفا على حسابه في تويتر: "في الحياة علينا دائماً التفكير في المضي قدماً، لكن فترة التوقف الحالية تساعدك على تصحيح بعض الأمور التي تزعجك".

وختم اللاعب البرازيلي بالقول "سأعود قريباً، وشكراً لكم على رسائل الدعم".

ونشر اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً، صورة له بعد الجراحة على حسابه في انستغرام.

وتوقف الدوري الإيطالي شهر آذار/ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا، الذي ضرب البلاد بشدة، ولاتسيو يحتل المرتبة الثانية خلف يوفنتوس المتصدر بفارق نقطة واحدة فقط.