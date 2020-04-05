لوكاس ليفا يستغل فترة التوقف ويجري جراحة في الركبة

واستغل اللاعب فترة التوقف ليقوم بعملية تنظيف غضروف الركبة بواسطة المنظار في مركز طبي في العاصمة الإيطالية روما.
وكتب ليفا على حسابه في تويتر: "في الحياة علينا دائماً التفكير في المضي قدماً، لكن فترة التوقف الحالية تساعدك على تصحيح بعض الأمور التي تزعجك".
وختم اللاعب البرازيلي بالقول "سأعود قريباً، وشكراً لكم على رسائل الدعم".
ونشر اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً، صورة له بعد الجراحة على حسابه في انستغرام.
وتوقف الدوري الإيطالي شهر آذار/ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا، الذي ضرب البلاد بشدة، ولاتسيو يحتل المرتبة الثانية خلف يوفنتوس المتصدر بفارق نقطة واحدة فقط.