لاتسيو يسقط في فخ التعادل أمام فيرونا

وتقدم فريق العاصمة عبر الإسباني بيدرو (45) فيما عادل البلجيكي سيريل نغونيي لأصحاب الأرض (51).

وبات في رصيد لاتسيو 39 نقطة في المركز الرابع على بُعد نقطة من جاره وغريمه روما الثالث وأربع من إنتر الثاني، واستفاد من سقوط كل من أتالانتا الخامس وميلان السادس في هذه المرحلة ليتقدم عليهما بفارق نقطة.

وافتتح بيدرو، لاعب برشلونة السابق، التسجيل بهدف رائع بعد أن وصلته تمريرة ساقطة "لوب" من دانيلو كاتالدي إلى داخل المنطقة، استلمها والتف حول نفسه وسدد بيسراه في أعلى الزاوية اليمنى.

وعادل فيرونا برأسية نغونيي إثر كرة ثابتة من الصربي داركو لازوفيتش.

وأتيحت فرصى لماتيا زاكاني لمنح لاتسيو فوزاً قاتلاً في الوقت بدل الضائع لكن الحارس أوقف محاولته من على خط المرمى (90+6).

وهذا التعادل الثاني توالياً لفريق المدرب ماوريتسيو ساري في "سيري أ" بعد أن اكتفى بالنتيجة ذاتها على أرضه مع فيورنتينا في المرحلة الماضية، في أعقاب فوز كاسح على ميلان برباعية نظيفة.

لكن فريق العاصمة خرج الخميس الفائت من ربع نهائي كأس إيطاليا بسقوطه خارج أرضه ضد يوفنتوس 1-0.

من جهته يحتل فيرونا المركز الثامن عشر في منطقة الهبوط برصيد 14 نقطة.

وضمن الجولة ذاتها انتهت مواجهة مونزا وسامبدوريا على وقع التعادل (2-2) وأصبح رصيد مونزا 26 نقطة في المركز العاشر فيما رفع سامبدوريا رصيده إلى 10 نقاط فقط في المركز التاسع عشر.