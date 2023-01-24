لاتسيو يسدي خدمة لنابولي بفوزه العريض على ميلان

وتقدم لاتسيو إلى المركز الثالث برصيد 37 نقطة وبفارق الأهداف عن إنتر الرابع الذي خسر أمام إمبولي صفر-1 الإثنين.

وتأخر نادي العاصمة بفارق نقطة عن ميلان الثاني الذي بات بدوره يتخلف بفارق 12 نقطة عن نابولي المتصدر.

ويمر ميلان، حامل اللقب، بفترة سيئة إذ لم يفز في مبارياته الخمس الاخيرة في مختلف المسابقات، فخسر في نهائي كأس السوبر الإيطالية أمام غريمه إنتر في الرياض الأربعاء، وقبلها خرج من ثمن نهائي الكأس بخسارته أمام تورينو صفر-1 مطلع العام الحالي، فيما سقط في فخ التعادل أمام روما وليتشي بالنتيجة ذاتها 2-2 في المرحلتين السابقتين في الـ "سيري أ"، قبل الخسارة أمام لاتسيو.

ورغم غياب إيموبيلي، إلا أن لاتسيو اعتمد على ماتيا زاكانيي الذي كان على الموعد فسجل هدفاً ورفع رصيده إلى 8، في حين اعتمد ميلان على أفضل هدافين في صفوفه البرتغالي رافايل لياو (8) والمخضرم الفرنسي أوليفييه جيرو (5).

بعد 4 دقائق من صافرة البداية، افتتح لاتسيو التسجيل بعد تمريرة أرضية من زاكانيي داخل المنطقة، تركها الإسباني لويس ألبرتو تمر بين قدميه ليتابعها الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش بقدمه اليسرى أسفل القائم الأيسر.

وضاعف لاتسيو النتيجة بعد تسديدة من المونتينيغري آدم ماروسيتش صدها الحارس الروماني أنتون تاتاروسانو لتصطدم بالقائم الايسر وتعود إلى زاكانيي تابعها في الشباك (38)، في ثامن أهدافه هذا الموسم.

وتابع رجال المدرب ماوريسيو ساري استعراضهم الهجومي في الشوط الثاني، فسجلوا ثالث أهدافهم بعد خطأ من المدافع الشاب الفرنسي بيار كالولو على الاسباني بيدرو داخل المنطقة، انبرى لها مواطن الأخير ألبرتو وسددها في وسط المرمى (67)، قبل أن يتحول الأخير إلى ممرر للهدف الرابع بكرة إلى البرازيلي فيليبي أندرسون داخل المنطقة تابعها قوية في الشباك (75)، في سادس اهدافه في الدوري هذا الموسم.