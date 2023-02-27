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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإيطالي

لاتسيو يزيح روما عن المركز الرابع مؤقتاً

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أزاح لاتسيو جاره اللدود روما مؤقتاً عن المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بفوزه الصعب على ضيفه الجريح سمبدوريا 1-صفر الإثنين في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

AFP


ويدين لاتسيو بالفوز الثالث عشر إلى الإسباني لويس ألبرتو الذي سجل الهدف في الدقيقة 80 بتسديدة من خارج المنطقة بعدما استغل فشل الدفاع في إبعاد الكرة بالشكل المناسب.

ورفع لاتسيو الذي يتواجه في نهاية الأسبوع مع مضيفه نابولي المتصدر رصيده إلى 45 نقطة وبات رابعاً مؤقتاً بانتظار زيارة جاره روما إلى ملعب كريمونيزي الثلاثاء.

أما سمبدوريا فبقي في المركز التاسع عشر قبل الأخير بـ11 نقطة.

وفي مباراة أخرى حقق فيورنتينا الفوز على مضيفه هيلاس فيرونا 3-صفر.

وضرب فيورنتينا باكراً بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة 12 عبر التشيكي أنتونين باراك الذي رفض الاحتفال أمام جماهير فريقه السابق، ثم أضاف البرازيلي أرثر كابرال الثاني في الدقيقة 38، قبل أن يوجه البديل كريستيانو بيراغي الضربة القاضية لأصحاب الأرض من ركلة حرة في الدقيقة 89.

وبقي فيرونا في المركز الثامن عشر برصيد 17 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن منطقة الأمان، فيما رفع فيورنتينا رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني عشر.

لاتسيو الدوري الإيطالي فيورنتينا
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