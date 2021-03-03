كيسييه ينقذ ميلان من الخسارة أمام أودينيزي

وكان أودينيزي في طريقه إلى إلحاق الخسارة الخامسة بميلان هذا الموسم عندما تقدم بهدف البرازيلي رودريغو بيكاو منذ الدقيقة 68، لكن ميلان حصل على ركلة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع ترجمها الاختصاصي كيسييه بنجاح.

وخاض ميلان المباراة مثقلاً بالإصابات، أبرزها نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، الجزائري إسماعيل بن ناصر، الكرواتي ماريو ماندجوكيتش، والتركي هاكان جالهان أوغلو.

ورفع ميلان رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن إنتر المتصدر الذي يملك فرصة توسيع الفارق الى ست نقاط في حال فوزه على مضيفه بارما الخميس، فيما أصبح رصيد أودينيزي 29 نقطة في المركز الحادي عشر.

وبعد شوط أول لم يشهد الكثير من الفرص الخطيرة، افتتح أودينيزي التسجيل في الشوط الثاني، وتحديداً في الدقيقة 68 عندما غالط بيكاو برأسيته حارس ميلان جانلويجي دوناروما.

وفيما بدت الخسارة محسومة لميلان، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح "روسونيري" بعد لمسة يد من الدنماركي ينس لارسن، سددها كيسييه بنجاح في المرمى ومنح فريقه التعادل (90+7).

فوز كبير لأتالانتا

وفي مباراة ثانية أكرم أتالانتا وفادة ضيفه كروتوني صاحب المركز الأخير بخمسة أهداف تناوب على تسجيلها الألماني روبن غوسنس (12) وخوسيه لويس بالومينو (48) والكولومبي لويس موريال (50) والسلوفيني جوسيب ايليسيتش (58) والروسي أليكسي ميرانشوك (85) مقابل هدف للنيجيري سايمون نواكوو (23).

ووجه اتالانتا إنذارا شديد اللهجة لإنتر حيث سيحل ضيفا عليه الاثنين المقبل في قمة وختام المرحلة السادسة والعشرين على ملعب "جوسيبي مياتسا".

ورفع أتالانتا رصيده إلى 49 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد كروتوني عند 12 نقطة في المركز الأخير.

وتعادل جنوى مع سمبدوريا 1-1، وفاز فيرونا على بينيفينتو 3-صفر، وكالياري على بولونيا بهدف وحيد.