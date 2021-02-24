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الدوري الإيطالي

"كوفيد-19" يوقف تمارين تورينو مجدداً

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أوقف نادي تورينو الإيطالي تمارينه الأربعاء لليوم الثاني توالياً بعد اكتشاف حالة إيجابية جديدة في صفوفه بفيروس كورونا.

AFP

وباتت الشكوك تحوم حيال إمكانية إقامة مباراة تورينو الجمعة على أرضه أمام ساسوولو في الدوري المحلي في افتتاح المرحلة الرابعة والعشرين.

وأفاد النادي في بيان أنه تم "اكتشاف حالة إيجابية جديدة لجائحة "كوفيد-19" (الثلاثاء)".

وتابع "اليوم أيضاً (الأربعاء)، وبناء على توصيات السلطة المحلية الطبية المختصة، لن تقام حصة تدريبية".

وأكد الفريق الإيطالي لوكالة فرانس برس أن قراراً بشأن مواجهة ضيفه ساسوولو، سيتخذ ظهر الأربعاء أو صباح الخميس.

وسارعت السلطات الصحية المحلية إلى إغلاق مركز تدريب تورينو، فيما أشارت تقارير صحافية إلى اصابة ستة لاعبين واثنين من الجهاز التدريبي بفيروس كورونا.
 

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