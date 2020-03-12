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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإيطالي

كريستيانو رونالدو يغادر ايطاليا

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يواصل يوفنتوس الإيطالي استعداداته تحضيراً للقاء ليون في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في حال بقي على موعده، لكن من دون نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

REUTERS

وذكرت تقارير إعلامية بأن كريستيانو رونالدو موجود حالياً في البرتغال بجانب والدته التي أصيبت بجلطة دماغية.

وأصدر يوفنتوس بياناً بشأن نجمه البرتغالي، قال فيه "كريستيانو رونالدو لم يتدرب ويبقى في ماديرا بانتظار التطورات المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية حالياً".

وأعلن نادي يوفنتوس أمس الثلاثاء بأن الفحص الذي خضع له مدافعه دانييلي روغاني للكشف عن فيروس كورونا جاءت نتيجته إيجابية. 

وأكد النادي الإيطالي بأنه "يقوم حاليا ًبجميع عمليات العزل المطلوبة بحسب القوانين، من ضمنها ما يتعلق بالأشخاص الذين كانوا على احتكاك معه".

وبات روغاني أول لاعب في دوري الدرجة الأولى يصاب بفيروس "كوفيد-19" .


 

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