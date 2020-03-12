كريستيانو رونالدو يغادر ايطاليا

وذكرت تقارير إعلامية بأن كريستيانو رونالدو موجود حالياً في البرتغال بجانب والدته التي أصيبت بجلطة دماغية.

وأصدر يوفنتوس بياناً بشأن نجمه البرتغالي، قال فيه "كريستيانو رونالدو لم يتدرب ويبقى في ماديرا بانتظار التطورات المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية حالياً".

وأعلن نادي يوفنتوس أمس الثلاثاء بأن الفحص الذي خضع له مدافعه دانييلي روغاني للكشف عن فيروس كورونا جاءت نتيجته إيجابية.

وأكد النادي الإيطالي بأنه "يقوم حاليا ًبجميع عمليات العزل المطلوبة بحسب القوانين، من ضمنها ما يتعلق بالأشخاص الذين كانوا على احتكاك معه".

وبات روغاني أول لاعب في دوري الدرجة الأولى يصاب بفيروس "كوفيد-19" .



