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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإيطالي

كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في الدوري الإيطالي

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نال البرتغالي كريستيانو رونالدو جائزة فردية جديدة بتسميته أفضل لاعب في الدوري الإيطالي عن الموسم الحالي.

AFP


لم تغب الجوائز الفردية عن البرتغالي كريستيانو رونالدو عقب انتقاله من ريال مدريد الإسباني إلى يوفنتوس، بعدما حصل على جائزة لاعب الموسم في الدوري الإيطالي.

واندمج رونالدو بسرعة قياسية مع يوفنتوس ونافس بقوة على لقب الهداف كما كان دوره مؤثراً بفوز فريقه يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي.

ومنحت رابطة الدوري الإيطالي الجائزة لصاحب الـ34 عاماً بعدما سجّل 21 هدفاً وفقاً لموقع الإحصاءات أوبتا وصناعته لثمانية أهداف.

وعبّر رونالدو في وقت السابق عن حزنه لرحيل أليغري عن تدريب يوفنتوس وفخره بالعمل مع الرجل الذي قاد يوفنتوس للهيمنة على إيطاليا في السنوات الفائتة.
 

كريستيانو رونالدو يوفنتوس
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