قميص يوفنتوس الجديد يثير جدلاً كبيرًا

وكشفت صحيفة "La Gazzetta dello Sport" الإيطالية، عن التصميم الجديد الذي اعتبرته الشركة الراعية بأنه قطع مع الماضي خاصة وأنه وضع حداً للشكل القديم (خطوط بيضاء وسوداء بطريقة عمودية) وأن القميص الجديد سيحقق أرباحاً كبيرة للنادي لأنه يتماهى مع عالم الموضة.

وبعد انتشار صورة اللاعب فيديريكو بيرنارديسكي بالقميص الجديد، أبدت مجموعة كبيرة من جماهير يوفنتوس امتعاضاً كبيرًا مؤكدة بأن هذا الشكل لا يعبر عن تاريخ النادي وأصالته كما أنه "شوّه" صورة الفريق.

وتحدثت مجموعة أخرى من أنصار فريق يوفنتوس بأن السيدة العجوز تحاول أن توفر لنفسها طريقاً جديداً من أجل تحقيق الأرباح بتغير الشعار تارة وإحداث ثورة في القميص التاريخي للنادي لتلبية رغبات السوق.

حمل التصميم الجديد في طياته انقسام القميص إلى نصفين، أبيض وأسود، مع وجود خط زهري فاصل بين اللونين في منتصف القميص وفاءاً لمؤسسي النادي.

وأكدت التسريبات بأن كل من بيرنارديسكي والأرجنتيني باولو ديبالا والبوسني ميراليم بيانيتش ومويس كين والأوروغوياني رودريغو بنتانكور سيقومون بالتقديم الرسمي للقميص الجديد لفريق يوفنتوس.

كما أشارت التقارير بأن اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو لن يكون حاضراً في الصورة الرسمية الأولى للقميص الجديد.