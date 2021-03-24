فيورنتينا يستعين مجدداً بياكيني

وقال فيورنتينا إن ياكيني "سيقود الحصة التدريبية الأولى وسيلتحق في الفريق صباحاً (الأربعاء)".

ويعود ابن الـ56 عاما إلى المنصب الذي خسره في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر لصالح برانديلي، وذلك بعد أقل من عام على تعيينه في كانون الأول/ديسمبر 2019.

وستكون المباراة الأولى لياكيني مع فريقه الجديد-القديم في الثالث من نيسان/أبريل في لقاء ضد جنوى على ملعب الأخير بعد العودة من التوقف المخصص للمباريات الدولية.

وأعلن فيورنتينا، صاحب المركز الرابع عشر في الدوري، الثلاثاء أن برانديلي استقال من تدريب فريقه بعد أربعة أشهر فقط على تعيينه.

وقال المدرب في رسالة نشرها النادي على صفحته الرسمية "في الاشهر الاخيرة، نما ظل في داخلي بدّل من طريقتي رؤيتي الأشياء".