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الدوري الإيطالي

فيورنتينا يخسر جهود كاستروفيلي حتى نهاية الموسم

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سيخسر فيورنتينا جهود لاعب وسطه غاييتانو كاستروفيلي بعد تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي خلال الفوز على فينيتسيا السبت في الدوري، سيخضع على إثرها لجراحة تبعده حتى نهاية الموسم، وفق ما أعلن النادي الايطالي الثلاثاء.

Reuters

وجاء في بيان أن فحوصات اللاعب أظهرت "عن تضرر في الرباط الصليبي الأمامي والرباط الجانبي الداخلي والغضروف المفصلي في ركبته اليسرى"، مضيفًا أنه "سيخضع للجراحة في الايام القليلة المقبلة".

شارك كاستروفيلي (25 عاماً) الذي توج مع منتخب إيطاليا بلقب بطولة أوروبا الصيف الفائت، في 27 مباراة مع فيورنتينا هذا الموسم. ومن المتوقع أن تبعده الاصابة التي تعرض لها قبل قرابة ربع الساعة من نهاية المباراة لأشهر عدة عن الملاعب.

ويحلّ فيورنتينا على يوفنتوس في تورينو الاربعاء في اياب نصف نهائي كأس إيطاليا ساعيًا لتعويض هزيمة صفر-1 ذهابًا في فلورنسا.

في الدوري، يقبع فيورنتينا في المركز السابع متساويًا بالنقاط مع لاتسيو السادس الذي يحتل آخر المراكز المؤهلة الى المسابقات الاوروبية، ونقطتين خلف روما الخامس.
 

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