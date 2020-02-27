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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإيطالي

فيروس كورونا يحجب الجماهير عن قمة يوفنتوس - إنتر

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أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم الخميس عن تأكد غياب الجماهير عن قمة يوفنتوس-إنتر ميلان بالإضافة إلى أربع مواجهات أخرة تندرج ضمن منافسات المرحلة 26 من الـ"كالتشيو" بسبب انتشار فيروس كورونا.

Reuters

وذكر بيان الرابطة أنّ المباريات الأربع المعنية بالقرار إلى إضافة إلى قمة "يوفنتوس-إنتر"، هي مواجهات أودينيزي مع فيورنتينا وميلان مع جنوى وبارما مع سبال وساسوولو مع بريشيا.

ويأتي هذ القرار في ظل أجواء يعمّها الخوف من هذا الفيروس القاتل الذي ما يزال في ازدياد مطرد في إيطاليا حيث تمّ تشخيص 650 حالة إصابة تُوفّي منهم 17 شخصاً.

وكان وزير الرياضة فينتشنزو سبادافورا أعلن الإثنين أنّ تفشي الفيروس في البلاد سيدفع إلى إقامة مباريات عدة في كرة القدم خلف أبواب موصدة.

كما أقيمت مباراة إنتر الخميس ضد ضيفه لودوغورتس البلغاري ضمن الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" دون جماهير أيضاً.

وأتت هذه الخطوة في أعقاب تأكيد رئيس الاتحاد الإيطالي للعبة غابرييلي غرافينا تقدّمه بطلب بهذا الشأن من السلطات المحلية، في إطار جهود الحد من تفشي الفيروس.

وأرجأت السلطات الإيطالية أربع مباريات كانت مقررة الأحد الماضي في "Serie A"، بينما أثّر انتشار الفيروس لاسيما في شمال البلاد على العديد من الأحداث الرياضية المحلية، ودفع لإلغاء بعضها أو إرجائها.

وعزلت السلطات بلدات في شمال البلاد لاسيما في منطقة لومبارديا، في خطوة تطال عشرات الآلاف من السكان، خوفاً من تفشي الفيروس.

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