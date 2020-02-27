فيروس كورونا يحجب الجماهير عن قمة يوفنتوس - إنتر

وذكر بيان الرابطة أنّ المباريات الأربع المعنية بالقرار إلى إضافة إلى قمة "يوفنتوس-إنتر"، هي مواجهات أودينيزي مع فيورنتينا وميلان مع جنوى وبارما مع سبال وساسوولو مع بريشيا.

ويأتي هذ القرار في ظل أجواء يعمّها الخوف من هذا الفيروس القاتل الذي ما يزال في ازدياد مطرد في إيطاليا حيث تمّ تشخيص 650 حالة إصابة تُوفّي منهم 17 شخصاً.

وكان وزير الرياضة فينتشنزو سبادافورا أعلن الإثنين أنّ تفشي الفيروس في البلاد سيدفع إلى إقامة مباريات عدة في كرة القدم خلف أبواب موصدة.

كما أقيمت مباراة إنتر الخميس ضد ضيفه لودوغورتس البلغاري ضمن الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" دون جماهير أيضاً.

وأتت هذه الخطوة في أعقاب تأكيد رئيس الاتحاد الإيطالي للعبة غابرييلي غرافينا تقدّمه بطلب بهذا الشأن من السلطات المحلية، في إطار جهود الحد من تفشي الفيروس.

وأرجأت السلطات الإيطالية أربع مباريات كانت مقررة الأحد الماضي في "Serie A"، بينما أثّر انتشار الفيروس لاسيما في شمال البلاد على العديد من الأحداث الرياضية المحلية، ودفع لإلغاء بعضها أو إرجائها.

وعزلت السلطات بلدات في شمال البلاد لاسيما في منطقة لومبارديا، في خطوة تطال عشرات الآلاف من السكان، خوفاً من تفشي الفيروس.