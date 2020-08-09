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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإيطالي

غاتوسو يعتبر بيرلو محظوظاً ويطالبه بعدم النوم كثيراً

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وصف جينارو غاتوسو مدرب نابولي الإيطالي زميله أندريا بيرلو بالمحظوظ لكنه حذره من صعوبة المهمة في ذات الوقت.

Reuters


وعلّق غاتوسو على تعيين بيرلو كمدرب لنادي يوفنتوس الإيطالي أمس السبت، وذلك بعد المباراة التي خسرها نابولي من مضيفه برشلونة 3-1 في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وودع على إثرها المسابقة.

وقال غاتوسو عن بيرلو الذي خلف ساري المقال: "هو محظوظ لأنه بدأ مسيرته من يوفنتوس، لكن هذه المهنة لا يكفي فيها مسيرة اللعب الرائعة".

وسبق لبيرلو أحد أساطير الكرة الإيطالية اللعب مع غاتوسو في صفوف ميلان قبل أن يختم لاعب الوسط الملقب بالمايسترو مسيرته داخل إيطاليا في صفوف يوفنتوس ويحقق معه نجاحات لافتة.

وأضاف غاتوسو في سياق نصائحه لبيرلو: "عليك أن تدرس وتعمل بجد، وعليك عدم النوم كثيراً"، موضحاً الاختلاف الكبير بين اللعب والتدريب.

وتابع: "إنها مهنة مختلفة كلياً، لا يمكن تعلمها من الكتب فقط، تحتاج للدخول والعمل الجاد، إنّه عالم مختلف".

وخاض غاتوسو عدة تجارب تدريبية قبل الإشراف على ميلان (2017-2019) ومن ثم نابولي (2019) بينما يبدأ بيرلو مهمته التدريبية الأولى تحت ضغوط الرغبة في الذهاب بعيداً في بطولة دوري أبطال أوروبا.

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