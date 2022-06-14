غابرييلي تشوفي مدرباً جديداً لفيرونا

ووقع تشوفي (46 عاماً) عقداً مع فيرونا "حتى 30 حزيران/يونيو 2024" وفق ما أفاد النادي الذي خسر خدمات تودور بعدما استقال الأخير بسبب اختلاف في وجهات النظر مع الإدارة.

ونجح تودور في قيادة فيرونا المتواضع الى المركز التاسع في الدوري الموسم المنصرم، معتمداً على ثلاثي هجومي ناري مؤلف من الارجنتيني جيوفاني سيميوني والتشيكي أنتونان باراك وجانلوكا كابراري حيث تخطى كل منهما حاجز العشرة أهداف.

واستلم تودور مهمة الاشراف على فيرونا في ايلول/سبتمبر الماضي خلفاً لأوسيبيو دي فرانتشيسكو الذي خسر الفريق معه مبارياته الثلاث الاولى من الدوري.

وبدوره، كان تشوفي من دون وظيفة بعدما قرر أودينيزي عدم الإبقاء على خدماته، وهو الذي استلم المنصب في كانون الأول/ديسمبر بعد إقالة لوكا غوتي.