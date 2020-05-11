عودة إبراهيموفيتش إلى صفوف ميلان

وبثت شبكة "سكاي سبورت" صوراً عدة للمهاجم لدى وصوله إلى ميلانو وهو يرتدي كمامة وقفازات قبل أن يتوجه إلى ميلانيلو مقر تدريبات نادي الروسونيرو.

وبحسب وسائل اعلام عدة، سيمكث إبراهيموفيتش في الحجر الصحي في مقر النادي لمدة 14 يوماً.

ويتدرب زملاء إيراهيموفيتش بشكل فردي منذ اسبوع وقد يعاودون التدريبات الجماعية في 18 الحالي في حال سماح السلطات الصحية بذلك.

وكان "ايبرا" غادر ايطاليا في 12 اذار/مارس ليستقر في ستوكهولم حيث تمكن من اجراء تدريبات في صفوف نادي هاماربي الذي يملك حصة فيه.

وكانت القيود من اجل احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد اكثر سلاسة في السويد مقارنة بالدول الاوروبية الاخرى وتحديدا ايطاليا التي اتخذت اجراءات صارمة في الحجر الصحي.

وبعودة "ايبرا" يكون الدوري الايطالي قد استعاد جميع نجومه الدوليين بعد عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الاثنين الماضي الى تورينو والفرنسي فرانك ريبيري الى فلورانسا يوم الجمعة الماضي.

