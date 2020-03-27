شكوك رسمية حول إمكانية استئناف الدوري الإيطالي في مايو

وأوقفت إيطاليا في وقت سابق من آذار/مارس الحالي، كامل النشاط الرياضي حتى الثالث من نيسان/أبريل، على خلفية تفشي وباء "كوفيد-19". لكن مع تحول البلاد تدريجا الى أكثر دول العالم تضررا بفيروس كورونا المستجد، وتسجيل أكثر من ثمانية آلاف وفاة معلنة حتى الخميس، لا يتوقع أحد من المعنيين استئناف النشاطات بعد هذا الموعد الأولي.

وأدلى سبادافورا ورئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غابرييلي غرافينا خلال الأسبوع الماضي بتصريحات وضعا فيها أوائل أيار/مايو كموعد محتمل ومأمول به من أجل استئناف منافسات "سيري أ"، لكن تطور الوضع الصحي الراهن يدفع الى الاعتقاد بأن هذا التاريخ حتى لن يكون واقعيا.

وقال سبادافورا في تصريحات لقناة "راي 3" الإيطالية "أعتقد ان التوقعات التي أعلنا عنها بإمكان معاودة النشاطات الرياضية في أواخر نيسان/أبريل أو مطلع أيار/مايو كانت متفائلة أكثر مما يجب".

وتابع "أنا أشكك جدا جدا (بإمكان حصول ذلك). ما يمكنني قوله بالتأكيد هو انه بحال توافر المجال لاستئناف المنافسات في ظل ظروف معينة، فالأكيد انها ستكون خلف أبواب موصدة (بوجه المشجعين)".

وأضاف "حتى الآن، من غير المطروح ان نقول انه يمكن في أيار/مايو معاودة كل النشاط بالشكل المعتاد، خاصة مع المشجعين (...) حتى العلماء ليس لديهم يقين بشأن تطور الفيروس. علينا أن نأقلِم قراراتنا بناء على الأوضاع المتبدلة".

وشدد على ان "القرار النهائي سيكون بيد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (...) يمكنه ان يقرر إرجاء المباريات حتى أواخر فصل الصيف، لكن الوضع معقد، وكرة القدم احتاجت الى وقت أكثر من الآخرين لفهم هذه الأزمة".

وأكد سبادافورا الرغبة الإيطالية "بأن نكون مستعدين للانطلاق مجددا ما إن يصبح ذلك ممكنا. الرياضة ستكون من المحركات التي تسمح لنا بإعادة إحياء هذه البلاد بعد هذه الأزمة الصحية".