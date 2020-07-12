سمبدوريا يقتنص فوزاً هاماً خارج ملعبه

افتتح كيفن لاسانيا التسجيل في المباراة بإحرازه الهدف الأول في الدقيقة 37، إلى فوز 3-1 بفضل المخضرم فابيو كوالياريلا (1+45) وفيديريكو بوناتزولي (84) ومانولو غابياديني (4+90).

وحذا فيورنتينا حذو سمبدوريا لكنه نال نقطة عوضاً عن ثلاث، بعد أن بقي متخلفا أمام ضيفه هيلاس فيروس بهدف ماركو فاراوني (18) حتى الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع حين أدرك باتريك كوتروني التعادل.

تعادل مثير بين بارما وبولونيا

وبعد أن أعلن السبت بأن أحد أفراد جهازه الفني ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد، خاض بارما مباراته مع ضيفه بولونيا بعدما جاءت نتيجة الفحص الثاني للفرد المعني سلبية بحسب ما أفاد في بيان، قائلاً: "عادت نتائج فحوص كل عناصر التشكيلة سلبية ومنهم الشخص المعني الذي سيواصل عزله مع إجراء المزيد من الاختبارات".

وبدا بارما في طريقه لخسارة اللقاء الذي خاضه على ملعبه "إينيو تارديني"، بعد تخلفه بهدفين سجلهما البرازيلي دانيلو لارانغيرا (3) وروبرتو سوريانو (16)، إلا أنه عاد من بعيد بهدفين في الوقت بدل الضائع للسلوفيني ياسمن كورتيتش (3+90) والبديل روبرتو إنغليزي (5+90)، رافعا رصيده إلى 40 نقطة مقابل 42 لضيفه.

