سبيتسيا يفسخ عقده مع مدربه تياغو موتا

وأعلن النادي في بيان: "توصلنا إلى اتفاق على شروط التسوية التوافقية لعقود المدرب تياغو موتا ومساعديه".

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن المدير الفني السابق لأودينيزي لوكا غوتي (54 عاماً) المقال من منصبه في كانون الأول/ديسمبر الماضي، سيخلف موتا (39 عاماً).

وكان الدولي الإيطالي البرازيلي الأصل السابق استلم مهامه التدريبية في سبيتسيا في تموز/يوليو 2021، وأمضى معه أطول فترة في مسيرته التدريبية، وقاده إلى المركز السادس عشر وبالتالي البقاء في الدرجة الأولى، بعد فترة قصيرة مع جنوى في عام 2019، حيث تمت إقالته بعد شهرين.

