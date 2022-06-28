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سبيتسيا يفسخ عقده مع مدربه تياغو موتا

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أعلن نادي سبيتسيا صاحب المركز السادس عشر في الدوري الإيطالي لكرة القدم الموسم الماضي رسمياً الثلاثاء انتهاء تعاونه مع مدربه تياغو موتا بعد موسم كامل على رأس إدارته الفنية.

AFP

وأعلن النادي في بيان: "توصلنا إلى اتفاق على شروط التسوية التوافقية لعقود المدرب تياغو موتا ومساعديه".

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن المدير الفني السابق لأودينيزي لوكا غوتي (54 عاماً) المقال من منصبه في كانون الأول/ديسمبر الماضي، سيخلف موتا (39 عاماً).

وكان الدولي الإيطالي البرازيلي الأصل السابق استلم مهامه التدريبية في سبيتسيا في تموز/يوليو 2021، وأمضى معه أطول فترة في مسيرته التدريبية، وقاده إلى المركز السادس عشر وبالتالي البقاء في الدرجة الأولى، بعد فترة قصيرة مع جنوى في عام 2019، حيث تمت إقالته بعد شهرين. 
 

الدوري الإيطالي تياغو موتا سبيتسيا
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