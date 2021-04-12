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الدوري الإيطالي

ساسوولو يعود إلى سكة الانتصارات

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عاد ساسوولو إلى سكة الانتصارات بعد فوزه على مضيفه بينيفينتو 1-صفر الإثنين في ختام منافسات المرحلة 30 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

beIN SPORTS

وسجل ساسوولو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأوّل، عبر النيران الصديقة بفضل مجهود فردي من لاعبه الإيفواري جيريمي بوغا الذي اخترق المنطقة ومرر كرة عرضية، تابعها عن طريق الخطأ فيديريكو باربا في مرمى فريقه.

وأهدر مهاجم ساسوولو جاكومو راسبادوري فرصة مضاعفة النتيجة في الدقيقة 86 بعدما انفرد بالحارس، إلا انه سدد بجانب القائم، فيما تكفل حارس مرماه أندريا كونسيلي بالحفاظ على النقاط الثلاث بتصديه لكرتين خطيرتين في الدقائق القاتلة.

وحقق ساسوولو فوزه الأوّل بعد 3 مباريات حصد خلالها نقطة واحدة، حيث خسر مرتين أمام تورينو 2-3 وإنتر 1-2 وتعادل مع روما 2-2.

في المقابل، فشل بينيفينتو في البناء على فوزه المفاجئ على يوفنتوس 1-صفر في المرحلة 28، فتعادل مع بارما 2-2 في المرحلة 29 وخسر أمام ساسوولو.

ورفع الأخير رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد بينيفينتو عند 30 في المركز السادس عشر.                                                 

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