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الدوري الإيطالي

ساسوولو يخطف تعادلاً مثيراً من نابولي

خطف ساسوولو تعادلاً مثيراً من ضيفه نابولي في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

beIN SPORTS

حصل ساسوولو على ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من مباراته مع ضيفه نابولي ليفرض عليه تعادلاً مثيرا 3-3 بعدما كان في طريقه الى الفوز بركلة جزاء أيضاً اقتنصها في الدقيقة الأخيرة، فحرمه من الارتقاء مؤقتاً إلى المركز الرابع، ضمن المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي.

وسجل أهداف نابولي البولندي بيوتر زيلينسكي (38) وجوفاني دي لورينتسو (72) ولورينتسو إنسينيي (90 من ركلة جزاء)، فيما سجل لساسوولو الصربي نيكولا ماكسيموفيتش (34 خطأ في مرماه) ودومينيكو بيراردي (45+1 من ركلة جزاء) وفرانشيسكو كابوتو (90+5 من ركلة جزاء).

 
 

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