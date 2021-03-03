ساسوولو يخطف تعادلاً مثيراً من نابولي

حصل ساسوولو على ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من مباراته مع ضيفه نابولي ليفرض عليه تعادلاً مثيرا 3-3 بعدما كان في طريقه الى الفوز بركلة جزاء أيضاً اقتنصها في الدقيقة الأخيرة، فحرمه من الارتقاء مؤقتاً إلى المركز الرابع، ضمن المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي.

وسجل أهداف نابولي البولندي بيوتر زيلينسكي (38) وجوفاني دي لورينتسو (72) ولورينتسو إنسينيي (90 من ركلة جزاء)، فيما سجل لساسوولو الصربي نيكولا ماكسيموفيتش (34 خطأ في مرماه) ودومينيكو بيراردي (45+1 من ركلة جزاء) وفرانشيسكو كابوتو (90+5 من ركلة جزاء).



