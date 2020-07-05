ساري: الكلمات لا تكفي للحديث عن إنجازات بوفون

وأضاف الحارس التاريخي للمنتخب الإيطالي والذي فاز معه بلقب مونديال 2006 إلى سجله التاريخي الرائع رقماً جديداً في مباراة السبت ليوفنتوس أمام جاره تورينو عندما أصبح اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ الدوري الإيطالي برصيد 648 مباراة متخطياً بذلك باولو مالديني أسطورة ميلان وزميله السابق في منتخب إيطاليا الذي يملك 647 مباراة.

وأوضح ساري أن الكلامات لا يمكن أن تصف إنجازات بوفون المستمرة وأرقامه القياسية الرائعة مشيراً إلى أن ما يمكن أن يفعله الجميع فقط هو التصفيق للحارس التاريخي لليوفي وللمنتخب الإيطالي، مضيفاً : "هذا بالتحديد ما قمنا بعمله عندما استقبلناه بالتحية والتصفيق في غرفة الملابس بعد مباراة تورينو، إنظر إلى أرقامه إنه أسطورة بالفعل".

وكانت ليلة السبت سعيدة بكل معنى الكلمة ليوفنتوس ومدربه ساري فقد تمكن من حسم الدربي بالتغلب على تورينو بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة شهدت تسجيل نجم الفريق وهدافه كريستيانو رونالدو لهدف من ركلة حرة مباشرة للمرة الأولى منذ انضمامه لفريق لسيدة العجوز عام 2018، وهو الهدف الخامس والعشرين لرونالدو منذ بداية الموسم، ليصبح بذلك أول لاعب يسجل 25 هدفاً لليوفي في موسم واحد للدوري الإيطالي منذ موسم 1960-1961.

وفي نهاية مباريات الأمس أسدى ميلان خدمة رائعة لليوفي بعد أن تمكن من الفوز على مستضيفه لاتسيو بثلاثية نظيفة ليحلق يوفنتوس في الصدارة برصيد 75 نقطة وبفارق 7 نقاط كاملة عن فريق العاصمة الإيطالية الذي مني بخسارته الرابعة منذ بداية الموسم.

