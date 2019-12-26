زلاتان ابراهيموفيتش يوافق على الانتقال إلى ميلان

وأكدت مصادر إعلامية إيطالية بأن زلاتان قال "نعم" للالتحاق بفريق ميلان، الذي لعب له من 2010 إلى 2012 قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأضافت ذات المصادر بأن ابراهيموفيتش (38 عاماً) سيوقع على عقد خلال 24 ساعة القادمة يمتد لـ6 أشهر مع إمكانية التجديد لموسم إضافي.

ولعب زلاتان لأندية مالمو السويدي (1999 – 2001) وأياكس أمستردام الهولندي (2001 – 2004) ويوفنتوس (2004 – 2006) وانتر ميلان (2006 – 2009 ) وبرشلونة الإسباني (2009 -2010) وميلان (2010 – 2012) وباريس سان جيرمان الفرنسي (2012 – 2016 ) ومانشستر يونايتد (2016 – 2018 ) ولوس أنجليس غلاكسي الأميركي (2018 – 2019).

