زانيتي يعلن عن أفضل لاعبين لعب بجوارهما

فراس بن أحمد

أشاد خافيير زانيتي بالامكانيات الكبيرة لمواطنه الدولي الأرجنتيني لوتارو ماتينيز مؤكداً بأنه ارث للفريق قائلاً: "أرغب في بقاءه لفترة طويلة في الفريق، مارتينيز يعد إرثًا كبيرًا لانتر ميلان".

وأضاف زانيتي، نائب رئيس إنتر ميلان الإيطالي، قائلاً: "أنا سعيد للحديث عن لوتارو، تابعته لفترة طويلة وتحدثت عن امكانية التعاقد معه مع دييغو ميليتو في عام 2018 وأكدنا بأنه سيكون أفضل مهاجم في الكرة الأرجنتينية والعالمية".

وأردف المدافع السابق لفريق انتر ميلان قائلاً: "الآن هو لاعب أساسي في الفريق. عندما أشاهده يتدرب، يكون سعيداَ، أتمنى بقاءه لفترة طويلة في النادي".

وتحدثت مصادر ايطالية بأن مارتينز - 22 عاماً - أعرب للصيني ستيفين زهانغ، رئيس انتر ميلان، بأنه مهتم بمشروع الفريق الإيطالي وأنه لن يرحل لفريق أوروبي آخر إلا اذا جاء عرض رسمي من فريق برشلونة.

وأكدت مصادر أخرى بأن فريق برشلونة يسعى لضم المهاجم الأرجنتيني لذلك سيكون مطالباً بتوفير 111 مليون يورو من أجل كسب توقيع لوتارو مارتينز الذي يرغب بشدة في مجاورة مواطنه ليونيل ميسي الذي عبّر عن اعجابه به في مناسبات عدة.

وفي حديثه لشبكة "سكاي" الايطالية، أكد خافيير زانيتي بأن أفضل لاعبين لعب بجوارهما هما البرازيلي رونالدو "الظاهرة"، في فريق انتر، والساحر ليونيل ميسي، مع منتخب التانغو. كما أكد أنه وجد صعوبات كبيرة عندما واجه زين الدين زيدان وتييري هنري.

