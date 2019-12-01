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خليجي 24
الدوري الإيطالي

ريبيري يعاني من إصابة خطيرة في كاحله

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أفاد فيورنتينا الإيطالي الأحد أنّ نجمه المخضرم الفرنسي فرانك ريبيري يعاني من إصابة خطيرة في رباط كاحله الأيمن تعرّض لها قبل 24 ساعة خلال مباراة الدوري المحلي ضد ليتشي.

AFP

واضطر الفرنسي البالغ من العمر 36 عاماً إلى الخروج من الملعب قبيل انتهاء الشوط الأول بعد تدخل قاس من المدافع اليوناني بانايوتيس تاختسيديس.

وكشفت الفحوص التي خضع لها النجم السابق لبايرن ميونيخ الألماني أنّه يعاني من ضرر في الرباط الجانبي لكاحله الأيمن بحسب ما أكد فيورنتينا.

ولم يكشف النادي عن الفترة التي يحتاجها لاعبه الجديد لكي يتعافى من الإصابة واكتفى بالقول إنّه سيعيد تقييم وضعه في الأيام القليلة المقبلة، في حين تحدثت وسائل الإعلام المحلية عن أنّه سيغيب عن الملاعب حتى نهاية عطلتي الميلاد ورأس السنة.

وسجل ريبيري هدفين لفيورنتينا الذي يحتل المركز الحادي عشر في الدوري الإيطالي بعد خسارته مباراة السبت ضد ليتشي صفر-1.

فرانك ريبيري
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