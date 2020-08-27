رونالدو يعد بتحطيم مزيد من الأرقام القياسية

كتب الـ"دون" في حسابه على موقع "انستاغرام": "فيما استعد لموسمي الثالث كـ(بيانكونيرو)، روحي وطموحي في أعلى مستوياتهما".

تابع المهاجم البالغ 35 عاماً والمتوّج بجائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات "الأهداف، الانتصارات، الالتزام، العطاء والاحتراف. بكل قوتي والمساعدة الثمينة من زملائي وجميع اعضاء يوفنتوس، سنعمل جميعاً على غزو ايطاليا مجدداً، أوروبا والعالم ولتحطيم الارقام القياسية".

ومنذ قدومه إلى ايطاليا، أحرز رونالدو الدوري المحلي مرتين لكنه لم يتخط عتبة ربع النهائي في دوري الابطال، إذ أقصي في هذا الدور أمام أياكس أمستردام الهولندي في 2019، قبل خيبة الموسم الحالي ضد ليون.

وسجل النجم البرتغالي 37 هدفاً هذا الموسم في مختلف المسابقات، وهو رقم قياسي للاعب من "السيدة العجوز".

أضاف نجم ريال مدريد الاسباني السابق "لنقدم المزيد وأفضل، للنجاح في كل التحديات التي ستواجهنا. سنجعل كل سنة مغامرة أفضل من التي سبقتها والفوز بكل شيء من أجل المشجعين. لنكن حاملي هذا الصرح العظيم والعشق الفريد لهذا الفريق ونرتقي لتاريخه".

ويهدف يوفنتوس الذي أقال مدربه ماوريتسيو ساري وعيّن لاعب وسطه السابق أندريا بيرلو، إلى إحراز لقبه العاشر توالياً في الدوري، والبحث عن لقبه الاول في دوري الابطال منذ 1996.

