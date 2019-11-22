سيغيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مباراة فريقه القادمة في الدوري الإيطالي السبت خارج أرضه أمام اتالانتا ضمن الجولة الثالثة عشرة من البطولة.

وأعلن مدرب فريق يوفنتوس ماوريتسيو ساري اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي أنه استبعد رونالدو عن لقاء اتالانتا بسبب آلام في الركبة بعد حديث معه.

وبعد لقاء بين المدرب ولاعبه البرتغالي، أخبر الأخير ساري أن الآلام زادت خلال لقاء لوكسمبورغ. ووفقا ليوفنتوس على حسابه عبر تويتر فإن نسبة غياب اللاعب تصل إلى 99%.

لكن ساري أكد خلال مؤتمر صحفي غياب رونالدو عن المواجهة مشيرا أنه لا مشاكل او أي خلافات معه.

واعترف النجم البرتغالي في وقت سابق بأنه ليس في كامل جاهزيته البدنية لكنه يضع نفسه في خدمة فريقه يوفنتوس الذي يعاني من اصابات عدة.

ولم يخسر فريق السيدة العجوز اي مباراة ويتصدر الترتيب وسط ملاحقة شرسة من انتر ميلان الذي يتخلف عنه بفارق نقطة واحدة.

وكانت مباراة يوفنتوس الاخيرة ضد ميلان شهدت قيام مدرب الاول ماوريتسيو ساري بإخراج رونالدو من الملعب في الدقيقة 54 زاعما بأنه يعاني من مشكلة طفيفة في ركبته، فغادر النجم البرتغالي الملعب غاضبا لاستبداله ما شكل مادة دسمة للصحافة في ايطاليا والبرتغال.

ونجح رونالدو في تسجيل أربعة أهداف في صفوف منتخب بلاده خلال فترة توقف النشاط المحلي في البطولات الاوروبية، حيث أتخم مرمى ليتوانيا بثلاثية قبل أن يسجل هدفا في مرمى لوكسمبورغ رافعا رصيده الدولي الى 99 هدفا.

واعترف رونالدو (34 عاما) بعد المباراة ربما في بادرة لتنفيس الاحتقان مع مدربه ساري قبل التحاقه بتدريبات فريقه منتصف الاسبوع الحالي بمعاناته من اصابة طفيفة بقوله "في الأسابيع الثلاثة الماضية لم العب بكامل امكانياتي. بطبيعة الحال لا أحب عندما يتم استبدالي، لا أحد يحبذ هذا الامر وانا احاول مساعدة يوفنتوس حتى عندما اكون مصابا".

وحذر الظهير الايمن في يوفنتوس البرازيلي دانيلو الذي سجل باكورة أهدافه الدولية مع منتخب بلاده في مرمى كوريا الجنوبية الثلاثاء من مغبة التراخي ضد اتالانتا بقوله "غالبا ما تكون المباريات بعد فترة التوقف الدولي صعبة لا سيما في مواجهة فريق مثل اتالانتا الذي يحقق نتائج جيدة في الآونة الأخيرة. لا يمكن ان نرتكب الأخطاء او الاستهانة بالمنافس".

ويغيب عن يوفنتوس ظهيره الأيسر البرازيلي اليكس ساندرو الذي عاني من إصابة عضلية تعرض لها في صفوف منتخب بلاده، بالإضافة الى الفرنسي بلاز ماتويدي كما يغيب صانع الالعاب البوسني ميراليم بيانيتش الذي يعاني بدوره من اصابة. وكذلك الفرنسي أدريان رابيو.

اما اتالانتا فيستمر غياب هدافه الكولومبي دوفان زاباتا الذي سجل 6 اهداف في اول 6 مباريات قبل ان يغيب عن مباريات فريقه الخمس الاخيرة. وتزامن غياب زاباتا مع تراجع نتائج الفريق.

ولم يخسر يوفنتوس في اخر 29 مباراة ضد اتالانتا ففاز في 23 وتعادل 6 مرات.

وسيحاول انتر ميلان مواصلة الضغط على يوفنتوس حامل اللقب في المواسم الثمانية الماضية عندما يحل ضيفا على تورينو الذي وضع حدا لست مباريات من دون ان يتذوق طعم الفوز بتغلبه على بريشيا في الجولة الاخيرة.

ومرة جديدة سيكون الاعتماد في خط الهجوم على البلجيكي روميلو لوكاكو صاحب 9 اهداف في الدوري المحلي منذ انضمامه من مانشستر يونايتد مطلع الموسم الحالي والارجنتيني لاوتارو مارتينيز مع 5 اهداف اي انهما سجلا أكثر من نصف الاهداف ال26 التي سجلها الفريق في الدوري المحلي.

وعموما، يريد انتر ميلان مواصلة عروضه الجيدة خارج ملعبه في الدوري حيث فاز في جميع مباريات الست بعيدا عن قواعده هذا الموسم.

ويلتقي الجريحان نابولي وميلان وجها لوجه. وبعد ان كان منافسا على الصدارة في المراحل الاولى، تراجع اداء الفريق الجنوبي بقيادة مدربه كارلو انشيلوتي بسبب مشاكل داخلية بين الادارة واللاعبين حيث يحتل حاليا المركز السابع.

وذكرت تقارير بأن انشيلوتي يملك مباراتين لإنقاذ مستقبله على رأس الجهاز الفني للفريق علما بان فريقه لم يفز في اخر أربع مباريات.

ويملك الفريق 19 نقطة فقط متخلفا بفارق 13 نقطة عن يوفنتوس وهي اسوأ حصيلة له بعد 12 مباراة منذ موسم 2011-2012 عندما حل خامسا في نهاية الدوري.

أما ميلان الذي لم يفز على منافسه منذ خمس مرات، فيعاني بدوره من نتائج متواضعة هذا الموسم حيث يحتل المركز الرابع عشر.